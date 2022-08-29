Son Dakika: Gülşen tahliye oldu

Sanatçı Gülşen’in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi.

Bazı medya organları tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklanmıştı.

Kamu oyunda büyük tepkilerin olduğu olayda Gülşen az önce tahliye oldu…

Gülşen’in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Gülşen, ev hapsi tedbiri konarak tahliye edildi. Karardan: “Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması…”

Deli Çavuş isimli hesap Tweet dizisinde Gülşen’in Pazartesi günü tahliye olabileceğini öngörmüştü.

Deli Çavuş isimi hesap : “9-)Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor.

@gulsen i pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde” diye bir paylaşımda bulunmuştu.