Koronavirüs salgını bahane edilerek yaşam tarzına müdahale olarak yorumlanan alkol yasağı konusunda yeni bir gelişme meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alkol yasağını doğruladı.

Süleyman Soylu, tam kapanma sürecinde kapalı olacak TEKEL bayilerle ilgili net konuştu.

İçişleri Bakanlığında video konferans toplantısı yapıldı. Toplantıda 81 ilin vali, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü ve sahil güvenlik komutanıyla bir araya gelen Soylu 29 Nisan saat 19.00’da başlayıp, 17 Mayıs 05.00’a kadar sürecek tam kapanma tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Alkol Yasağı: Tekel Bayileri Kapalı!

Bakan Soylu, tekellerin bu süreçte açık olup olmayacağıyla ilgili de, “İstisnada yer almıyor ve kapalı. Bu açıdan hem bir muafiyet yok hem de soru işareti de söz konusu değil” diye konuştu.

Böylece genelgede yer almamasına rağmen alkol yasağı kesinleşmiş oldu.