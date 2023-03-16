Süleyman Soylu Protesto Edildi (Video)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu protesto edildi. Soylu, sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bir grup tarafından protesto edildi.
Sel felaketinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu protesto edildi.
7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde yıkıma uğrayan illerden Şanlıurfa ve Adıyaman, dün sağanak yağışın etkisiyle sele teslim oldu. Şanlıurfa merkezindeki Abide Köprülü Kavşağı’nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken ölü sayısı Şanlıurfa’da 13’e yükseldi. 2 kişi de Adıyaman’da yaşamını yitirdi.
Sağanak sonrası sular altında kalan Şanlıurfa’ya incelemelerde bulunmak üzere giden Soylu, yurttaşlar tarafından protesto edildi.
TikTok’ta bir kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, Soylu ile konuşmaya çalışan afetzedelerin, korumalar tarafından engellendiği görüldü. Soylu, kendisine seslenen bir yurttaşa “Bağırma” diyerek yanıt verdi.
Protesto sırasında ‘yuh’ sesleri de duyuldu.
Süleyman Soylu Protesto Edildihttps://t.co/03ViX6eQLR pic.twitter.com/Gt1QBXGTFd
— NationalTurk (@nationalturkcom) March 16, 2023
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