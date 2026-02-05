TürkiyeEn Son HaberlerVideoYaşam
Trafik cezalarına ağır yaptırımlar geldi
TBMM’de trafik güvenliğine yönelik teklifin 6 maddesi kabul edildi. Yeni getirilen cezalar caydırıcı olacak
Yeni getirilen cezalara göre:
Yeni getirilen cezalara göre:
İzin almadan akrobatik hareket yapan motosiklet sürücülerine:
• 46.000 TL para cezası,
• Ehliyete 60 gün el koyma,
• Araç men,
• 5 yıl içinde tekrarlanırsa ehliyet süresiz iptal
El freni çekerek drift atanlara:
• 140.000 TL para cezası
İzin alınmadan düzenlenen yarışlara:
• 16.000 TL para cezası
Yarışlara katılan sürücülere:
• 46.000 TL para cezası
• Ehliyete 2 yıl el koyma
• Araçlar 60 gün men
• 5 yıl içinde tekrarlanırsa ehliyet süresiz iptal
Kış lastiği takmayanlara:
• 6.000 TL