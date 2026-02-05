TürkiyeEn Son HaberlerVideoYaşam

Trafik cezalarına ağır yaptırımlar geldi

TBMM’de trafik güvenliğine yönelik teklifin 6 maddesi kabul edildi. Yeni getirilen cezalar caydırıcı olacak

TBMM’de trafik cezalarına onay!

TBMM’de trafik güvenliğine yönelik teklifin 6 maddesi kabul edildi.

Yeni getirilen cezalara göre:

İzin almadan akrobatik hareket yapan motosiklet sürücülerine:

• 46.000 TL para cezası,

• Ehliyete 60 gün el koyma,

• Araç men,

• 5 yıl içinde tekrarlanırsa ehliyet süresiz iptal

El freni çekerek drift atanlara:

• 140.000 TL para cezası

İzin alınmadan düzenlenen yarışlara:

• 16.000 TL para cezası

Yarışlara katılan sürücülere:

• 46.000 TL para cezası

• Ehliyete 2 yıl el koyma

• Araçlar 60 gün men

• 5 yıl içinde tekrarlanırsa ehliyet süresiz iptal

Kış lastiği takmayanlara:

• 6.000 TL

