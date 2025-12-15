Trump Tower önünde danslı ve şarkılı protesto

ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta bulunan Trump Tower önünde düzenlenen dikkat çekici bir protestoyla hedef alındı. Göstericiler, yönetimin göçmenlik politikalarına tepki göstermek için şarkılar ve danslar eşliğinde bir araya geldi.

Şarkılar ve dansla tepki

Rise and Resist ile Resistance Revival Chorus adlı sivil toplum hareketlerinin üyeleri ve protestoya katılan göstericiler, Trump Tower önünde düzenledikleri eylemde dans ederek ve şarkılar söyleyerek tepkilerini dile getirdi. Yerel müzisyenlerin de destek verdiği protestoda katılımcılar, performanslarıyla New Yorklulara seslendi.