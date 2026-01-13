İran’da iletişim kademeli açılıyor! Yurt dışı aramalar başladı

İran’da ülke geneline yayılan protestolar ve ardından gelen güvenlik operasyonları sırasında duran iletişim altyapısında, Salı günü ilk kez yurt dışına mobil arama yapılabildiği bildirildi. Tahran’da bazı kişilerin The Associated Press’i arayarak bir gazeteciyle görüştüğü aktarılırken, aynı numaraların geri aranamadığı bilgisi paylaşıldı. Tanıklar, SMS’in hâlâ çalışmadığını ve internet erişiminin de yalnızca hükümetin onay verdiği yerel sitelerle sınırlı kaldığını anlattı.

Başkentte ağır güvenlik görüntüsü

Tanıklar, dünyanın geri kalanıyla bağlantının koptuğu dört buçuk günlük süreçte Tahran’daki tabloya dair kısa bir kesit paylaştı. Merkez bölgelerde yoğun güvenlik varlığından söz edilirken, ana kavşaklarda kasklı ve zırhlı çevik kuvvet unsurlarının konuşlandığı belirtildi. Tanıklara göre güvenlik güçleri cop, kalkan, av tüfeği ve göz yaşartıcı gaz ekipmanlarıyla geniş bir alanda kontrol sağladı.

Basij ve sivil kıyafetli görevliler sokaklarda

Aynı tanık anlatımlarında, Devrim Muhafızları’na bağlı gönüllü Basij unsurlarının da silah ve coplarla sahada görüldüğü ifade edildi. Bunun yanında sivil kıyafetli güvenlik görevlilerinin de kamusal alanlarda görünür olduğu aktarıldı.

İran’da bankalar zarar gördü, işlemler aksadı

Yaşanan olaylar sırasında bazı bankaların ve kamu binalarının yakıldığı, ATM’lerin tahrip edildiği bilgisi paylaşıldı. İnternet kesintisi nedeniyle bankaların işlem yapmakta zorlandığı, finansal süreçlerin aksadığı belirtildi.

Dükkânlar açık ama sokaklar sakin

Tanıklara göre başkentte dükkânlar açık kaldı ancak yaya trafiği düşük seviyede seyretti. Gösterilerin başladığı yer olarak aktarılan Tahran Kapalıçarşısı’nın Salı günü açılmasının beklendiği belirtilirken, bazı esnafların “güvenlik güçlerinin yeniden açılmasını emrettiğini” söylediği ifade edildi. İran devlet medyasının bu iddiaya dair bir açıklama yapmadığı da aktarıldı.

Tanıklar kimliklerini gizledi

Tanıkların, olası misilleme endişesi nedeniyle isimlerinin paylaşılmaması koşuluyla konuştukları kaydedildi.

İran: Washington ile temas sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Washington ile müzakere etmek istediğini dile getirirken; İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, El Cezire’ye verdiği ve Pazartesi gece yayımlanan söyleşide ABD temsilcisi Steve Witkoff ile iletişimin sürdüğünü söyledi. Araghchi, bu iletişimin protestolardan önce ve sonra devam ettiğini belirtirken, Washington’dan gelen “öneriler ve tehditlerin” İran’la bağdaşmadığını ifade etti.

Beyaz Saray: Özel mesaj ile kamu söylemi farklı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise İran’ın kamuya açık açıklamalarıyla son günlerde yönetimin aldığı özel mesajların farklılaştığını dile getirdi. Leavitt, Trump’ın bu mesajları değerlendirmeye açık olduğunu söylerken, aynı zamanda “gerek görürse askeri seçenek kullanmaktan çekinmeyeceğini” vurguladı.

Sokaklarda hükümet yanlısı gösteri

Pazartesi günü hükümet yanlısı kalabalıkların sokaklara çıktığı, yönetim lehine güç gösterisi yapıldığı aktarıldı. İran devlet televizyonunun, on binlerce kişiye ulaştığı belirtilen kalabalığın “Amerika’ya ölüm” ve “İsrail’e ölüm” sloganları attığını yayımladığı kaydedildi

Trump’tan İran’la iş yapan ülkelere yüzde 25 tarife

Trump’ın Pazartesi günü, İran ile iş yapan ülkelerin ABD tarafından yüzde 25 gümrük tarifesiyle karşılaşacağını açıkladığı belirtildi. Trump, bu kararın sosyal medya paylaşımıyla duyurulduğunu ve “derhal yürürlüğe girdiğini” söyledi.

İran’dan uyarı: ABD ve İsrail hedef olabilir

İran’ın parlamento sözcüsü üzerinden Pazar günü yaptığı açıklamada, Washington’un göstericileri korumak için güç kullanması halinde ABD ordusu ve İsrail’in “meşru hedefler” sayılacağı uyarısının yer aldığı aktarıldı.

