ABD İran savaşı! Ortadoğu’daki üsler vuruldu

ABD İran Savaşı! Ortadoğu teyakkuzda

ABD İran Savaşı‘nda İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) İsrail’e yönelik “ilk misilleme saldırılarını” başlattığını duyurdu.

ABD İran Savaşı’nda İran’a bağlı yarı resmi Mehr News Agency’nin aktardığına göre IRGC tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail’in son askeri operasyonlarına karşılık olarak başlatıldığı belirtildi. Açıklamada operasyonun “ilk aşamasının” devreye alındığı ifade edilirken, saldırıların kapsamı ve hedeflerine ilişkin ayrıntı verilmedi.

Öte yandan İran basınında, İsrail’e fırlatılan füzelerin isabet ettiği noktalar olduğu öne sürülen görüntüler yayımlandı. Füzelerin Galile ve Hayfa bölgelerine isabet ettiği belirtildi.

ABD İran savaşında, İran; ABD’nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar’da bulunan üslerini hedef aldı.

Üst düzey İranlı bir yetkili, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, İsrail’e seslenerek “Gelecek olana hazırlıklı olun” mesajı verdi ve “Yanıtımız açık olacak, artık kırmızı çizgi yok” ifadelerini kullandı.

ABD İran savaşıyla ilgili yetkili, “Ortadoğu’daki tüm Amerikan ve İsrail varlıkları artık meşru hedeftir. Bu saldırıdan sonra hiçbir kırmızı çizgi kalmamıştır ve daha önce düşünülmeyen senaryolar da dahil olmak üzere her şey mümkündür” dedi.

Açıklama sonrasında Katar Savunma Bakanlığı, İran’a ait bir füzenin Patriot savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Katar’ın başkenti Doha’da yeni patlama sesleri duyuldu. Katar, mobil cihazlar üzerinden bir uyarı yayınlayarak tüm sakinlerin evde veya başka bir yerde, askeri üslerden uzak durarak içeride kalmalarını tavsiye etti.

El Cezire’nin haberine göre, Kuveyt’te de patlama sesleri duyuldu. Ülkede sirenlerin çaldığı bildirildi..

Öte yandan, daha önce Bahreyn’de de İçişleri Bakanlığı acil durum uyarısı yayınlayarak vatandaşları en yakın güvenli yere gitmeye çağırmıştı. Reuters’a göre, ABD Donanma Üssü’nün bulunduğu Bahreyn’in Juffair bölgesinden duman görüldüğünü bildiriliyor. Bahreyn, ABD Donanması’nın 5. Filosu’nun karargahının füze saldırısına hedef olduğunu doğruladı.

Bu gelişmelerin ardından Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını kapattı.

İsrail kaynaklı bazı haberlerde operasyonun ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleşmiş olabileceği öne sürüldü. Ancak şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, Washington’un İran’ı nükleer programı konusunda bir anlaşmaya zorlamak amacıyla bölgeye geniş çaplı savaş uçağı ve savaş gemisi konuşlandırdığı bir dönemde gerçekleşti.

İran, ABD üssünü vurdu – Video