Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmasına da katılamadı. Özdağ’ın duruşması 8 Temmuz’a ertelendi.

Özgür Özel, Silivri’de açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de ziyaret etmeyi planladığı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Özgür Özel: Ümit Özdağ tahliye edilmeli

Özgür Özel, “Rahatsızlıklarına ve suçlandığı suçların bir yatarı olmamasına rağmen, haksız tutukluluğunun bir an önce kaldırılmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.