PolitikaTürkiye

Ümit Özdağ, hastaneye kaldırıldı

Duruşmasının olduğu gün rahatsızlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, tutuklu olduğu Silivri'den hastaneye nakledildi

NationalTurk NL08/05/2025
9 Bir dakikadan az
Duruşmasının olduğu gün rahatsızlanan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, tutuklu olduğu Silivri'den hastaneye nakledildi
WTS ile Ayın Fırsatları

 

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Ümit Özdağ, rahatsızlığı nedeniyle bugünkü duruşmasına da katılamadı. Özdağ’ın duruşması 8 Temmuz’a ertelendi.

İçerik gizle
1 Özgür Özel, Silivri’de açıklama yaptı
2 Özgür Özel: Ümit Özdağ tahliye edilmeli

Özgür Özel, Silivri’de açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de ziyaret etmeyi planladığı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Özgür Özel: Ümit Özdağ tahliye edilmeli

Özgür Özel, “Rahatsızlıklarına ve suçlandığı suçların bir yatarı olmamasına rağmen, haksız tutukluluğunun bir an önce kaldırılmasını ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bağlantılar
NationalTurk NL08/05/2025
9 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu