Milletvekili Dağılımı Değişti! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2024 yılı nüfus verilerine dayanarak 6 ilin milletvekili sayısında değişiklik yaptı. Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları artırılırken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayıları azaldı.

YSK’dan Yeni Düzenleme: Milletvekili Dağılımı Değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Aralık 2024 tarihli nüfus verileri doğrultusunda illerin milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayıları artırılırken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayıları düşürüldü.

Hangi İllerde Değişiklik Oldu?

YSK kararına göre milletvekili sayıları şu şekilde değişti:

• Milletvekili Sayısı Artan İller:

• Ankara: +1 (Toplam 37 milletvekili)

• Muğla: +1

• Şanlıurfa: +1

• Milletvekili Sayısı Azalan İller:

• Bayburt: -1

• Erzurum: -1

• Yozgat: -1

Bu değişiklikle birlikte Ankara’nın milletvekili sayısı 37’ye çıkarken, İstanbul 96, İzmir ise 28 milletvekili ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilecek.

Milletvekili Dağılımı Değişti, Karar Neye Dayanıyor?

YSK’nın bu kararı, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4. ve 5. maddeleri uyarınca alındı. Seçim bölgelerinin milletvekili sayıları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) her yıl açıkladığı nüfus verilerine göre güncellenmektedir.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfus değişimlerine bağlı olarak en geç 6 ay içinde duyurulmak zorundadır.

Siyasi Denge Nasıl Etkilenecek?

Milletvekili Dağılımı Değişti başlıklı bu karar, özellikle büyükşehirlerin meclisteki temsiliyetini artırırken, nüfus kaybı yaşayan illerde milletvekili sayısının azalmasıyla bazı siyasi dengeleri de değiştirebilir.

• Ankara ve Şanlıurfa gibi illerde artış, bu bölgelerdeki siyasi rekabeti daha da kızıştırabilir.

• Bayburt, Erzurum ve Yozgat gibi illerde ise milletvekili sayısının azalması, yerel siyasi dengeleri etkileyebilir

Milletvekili Dağılımı Değişti! Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla 6 ilin milletvekili sayısında yapılan düzenleme, Türkiye’deki siyasi temsil sisteminde önemli bir güncellemeyi beraberinde getirdi. Önümüzdeki süreçte, siyasi partilerin bu değişime nasıl uyum sağlayacağı ve seçim stratejilerini nasıl belirleyeceği yakından takip edilecek.