Venezuela’da ilk kelle gitti!

Venezuela’da 5 Ocak’ta darbe girişimi

Venezuela’da geçici cumhurbaşkanı Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro döneminin en önemli isimlerinden birini görevden aldı.

Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) ve Cumhurbaşkanlığı Onur Muhafızları Komutanlığını yürüten Tümgeneral Javier Marcano Tabata’nın görevden alındığı belirtiliyor. Delcy Rodríguez’in Tabata’nın tutuklanmasını istediği belirtiliyor

Venezuela basına yansıyan ve resmi olmayan bilgilere göre, 5 Ocak’ta Miraflores Sarayı’nda Diosdado Cabello liderliğindeki darbe girişiminin ardından, Delcy Rodríguez’in Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü (DGCIM) Direktörü Javier Tabata Marcano’nun tutuklanmasını talep ettiği bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Delcy Rodríguez’in salı günü Gustavo Gonzalez Lopez’i, Javier Marcano Tabata’nın yerine Başkanlık Onur Muhafızları Komutanı ve Askeri Karşı İstihbarat Genel Müdürlüğü Direktörü olarak atadığı belirtildi

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump’ın: “Venezuela’daki geçici yönetim, 30 ila 50 milyon varil yüksek kaliteli petrolü ABD’ye devretmeyi kabul etti. Bu petrolden elde edilecek gelir, Venezuela ve Amerikan halkının çıkarları için kullanılacak. Parayı ben kontrol edeceğim.” açıklaması şu andaki yönetimin devam edeceği şeklinde yorumlandı.