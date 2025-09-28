Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye öğle saatlerinde güçlü bir sarsıntıyla irkildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 8,46 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa sürede İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem İstanbul ve İzmir’de de hissedildi

Deprem, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından net şekilde algılandı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, İstanbul ve İzmir’de sarsıntıyı hissettiklerini paylaştı.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada, bölgede olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtti. Yerlikaya, güvenlik güçleri ve AFAD ekiplerinin sahada tarama çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Uzman uyarısı: Artçı sarsıntılar gelebilir

Deprem sonrası NTV yayınına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, Simav’ın kuzeyinde meydana gelen sarsıntının yüzeyde diri bir fay hattıyla ilişkili görünmediğini ifade etti. Tüysüz, “İlk veriler genellikle farklı olabiliyor. Bu bölgede depremin kaynağı hakkında elimizde henüz net bilgi yok. Ancak 5,7’nin ardından 5’e varan artçıların olması mümkün. Bölgede stres artışı var” değerlendirmesinde bulundu.

