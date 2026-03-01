ABD İran Savaşı! Hava Kuvvetleri Komutanı öldü!

ABD İran Savaşı! İsrail komutanını kaybetti
ABD İran Savaşı’nda ABD, İsrail saldırısı sonucu Dini Lider Ali Hamaney ve üst düzey komutanlarının neredeyse tamamını kaybetmişti.
Karşı saldırıya geçen ve intikam yemini eden İran, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar’ı düzenlenen suikast sonucu öldürdüğünü açıkladı.
Tomer Bar, İsrail’in Gazze’deki hava operasyonlarında en az 20 bin Filistinli çocuğun ölümünden sorumlu tutuluyordu.
Bu arada İran, Tel Aviv’e füzelerle ağır bir saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği ilk gelen bilgiler arasında.
Saldırının tam olarak Tel Aviv ile Kudüs arasındaki Beit Shemesh kentine düzenlendiği bildirildi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv alev alev