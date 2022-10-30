Güney Kore’de ‘Cadılar Bayramı’ izdihamı: En az 149 kişinin öldüğü bildirildi

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamaları sırasında dar bir sokakta yaşanan izdihamda en az 151 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Seul itfaiye teşkilatı, Güney Kore’nin yakın tarihindeki en ölümcül kazalarından birinde Cumartesi gecesi Seul’de büyük bir Cadılar Bayramı kalabalığında ezildikten sonra en az 149 kişinin öldüğünü ve 150 kişinin de yaralandığını söyledi.

Kalabalık artışı, ülkenin başkentinde yılın en gürültülü kutlamalarından biri sırasında meydana geldi; yerel haber medyası, Cumartesi akşamı Itaewon gece hayatı bölgesinin dar sokaklarını Cadılar Bayramı şenlikleri için 100.000 kadar insanın kaza öncesi toplandığını söyledi.

Güney Kore’nin yakın tarihinde meydana gelen en ölümcül 2.kaza

Cadılar Bayramı kutlamalarında yaşanan bu olay, Güney Kore’nin yakın tarihinde meydana gelen en ölümcül kazalardan biri olarak ülke tarihine geçti.

Itaewon trajedisi, 2014’te 300’den fazla kişinin ölümüne yol açarak batan Sewol Feribotu Faciası‘ dan bu yana Güney Kore’deki en büyük felaket oldu.

Olay gecesi Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ile İçişleri Bakanı izdihamın yaşandığı sokağa gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığı ve itfaiye yetkilileri ilk yaptıkları açıklamada, 100 civarında kişinin yaralı olduğunu duyurmuştu.

Düzinelerce kurbanın cesedi önce ailelerin bir gecede toplandığı yakındaki kapalı bir spor salonuna nakledildiği öğrenildi.

Pazar sabahı, spor salonu yetkilileri bu kurbanların götürüldüğünü söyledi. Olay yerinde en az bir polis arabası ve bir yerel haber istasyonu kaldı.

Olay nasıl oldu?

İzdiham, Itaewon istasyonunun 2 numaralı çıkışının hemen dışında, aralarında Oasis Bar & Cafe, Gathering ve Ravo’nun da bulunduğu bir dizi barın dışında, dar bir ara sokakta başladı.

Itaewon, Kore Savaşı’ndan sonraki on yıllarda yakınlardaki Amerikan askerlerine hizmet veren barlar, gece kulüpleri ve dükkanlardan oluşan bir bölge olarak gelişti. Şimdi, gece hayatı, genç patronları, yabancı turistleri ve şık restoranları ile tanınan Seul’ün en popüler mahallelerinden biri.

Yolların tıkanması ve yayaların trafiğe akın etmesi nedeniyle acil durum araçları olay yerine giriş ve çıkış yapmakta güçlük çekti. Akşam 22:45 civarında, kurtarma görevlileriyle dolu bir acil durum aracı, kurbanların bulunduğu ana yola girmeye çalışırken trafik sıkışıklığına girdi.

Metro çıkışları ve Itaewon sokağına açılan yokuş ve meyilli sokaklarında ki yön kalabalıkları izdihamı meydana getirdi.

Olaydan bir saat sonra Incheon’dan gelen ve Itaewon istasyonuna gelen 46 yaşındaki Song Su-yeon, “Hareket edemediğimiz çok fazla insan vardı” dedi. “Düşseydim ölecek gibiydim.” dedi.

Olaydan hemen sonra Seul’ün Yongsan itfaiye teşkilatı şefi Choi Seong-beom, Seul’ün merkezindeki Itaewon’da büyük bir Cadılar Bayramı kalabalığının altında ezildikten sonra en az 140 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin de yaralandığını söyledi. Bay Choi, bazı yaralıların da ölebileceğini söyledi. Öldüğü doğrulananlardan 46’sı hastanede, geri kalanı yakındaki bir spor salonuna götürüldü.

Kurtarma ekipleri üzerlerine kardiyopulmoner resüsitasyon uygularken en az 25 yaralı hastaneye kaldırıldı. Seul sağlık yetkilisi Choi Jae-won, “Ölü sayısı artabilir” dedi.

Sağlık görevlileri ve polis memurları, ölüleri teşhis etmek ve doğrulamak için yaptıkları tespitten sonra verdikleri haber brifinginde 149 kişinin öldüğünü ve 150 kişinin de yaralandığını söylediler

Seul- NationalTurk

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