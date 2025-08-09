Trump destekçisi restoran zinciri sahibi sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya

Texas’ta “Trump Burger” isimli temalı restoran zincirinin sahibi Lübnanlı Roland Mehrez Beainy, göçmenlik yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerince gözaltına alındı. 2019’da “geçici ziyaretçi” statüsüyle ABD’ye giren 28 yaşındaki Beainy’nin, 12 Şubat 2024’e kadar ülkeyi terk etmesi gerekirken ülkede kalmaya devam ettiği iddia ediliyor. ICE, Beainy’nin 16 Mayıs’ta yakalandığını ve sınır dışı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

ICE’tan sert açıklama

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza, mevcut yönetimin ülkenin göç sistemine “dürüstlük kazandırma” hedefi doğrultusunda, siyasi görüş ya da işletme sahibi olmanın yasa dışı şekilde ülkede kalmayı haklı çıkarmayacağını vurguladı. Açıklamada, “Bu, hangi restoranın sahibi olduğunuzdan veya siyasi görüşlerinizden bağımsız olarak geçerli” ifadelerine yer verildi.

Beainy suçlamaları reddediyor

Houston Chronicle’a konuşan Beainy, ICE’ın kendisine yönelttiği iddiaların “yüzde 90’ının doğru olmadığını” savundu. 18 Kasım’da göçmenlik mahkemesinde duruşmaya çıkması bekleniyor.

Trump temalı restoran zinciri

Beainy, 2020’de Texas’ın Bellville kentinde açtığı ilk Trump Burger şubesiyle adını duyurdu. İçinde Trump’a ait hatıralar ve rakiplerine yönelik esprili menü isimleri yer alan restoran, zamanla Houston da dahil olmak üzere farklı şehirlere yayıldı. Beainy, kazancının bir kısmını Trump’ın bağış kampanyalarına ayırdığını da açıklamıştı.

Siyasi destekçilerin de hedefte olması dikkat çekiyor

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde başlatılan geniş çaplı sınır dışı operasyonlarında, eski başkana destek veren belgelerden yoksun göçmenler de gözaltına alınıyor. Daha önce Kanada vatandaşı bir Trump destekçisi ile ABD’de yaşayan Ermeni kökenli İranlı bir kadın da benzer şekilde ICE tarafından tutuklanmıştı.

Hukuki sorunlar büyüyor

Beainy’nin ICE tarafından gözaltına alınması, son dönemde yaşadığı tek sorun değil. Houston Chronicle’ın haberine göre Beainy, Kemah’taki bir Trump Burger şubesinin mal sahibine dava açarken, mal sahibi de kendisine borçlarını ödemediği iddiasıyla karşı dava açtı ve restoranın adını “Maga Burger” olarak değiştirdi.

