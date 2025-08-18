Trump’tan Alaska zirvesi iddialarına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta Alaska’da yaptığı görüşmeye ilişkin iddialara sert tepki gösterdi. Görüşmede büyük bir kayıp yaşadığı yönündeki haberleri “sahte” olarak nitelendiren Trump, medya kuruluşlarını “hasta insanlar” sözleriyle eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, zirvenin ABD dışında yapılması yönünde Putin’in talebi olduğunu, ancak bu durumun iç siyasette farklı yansıtılacağını söyledi.

Trump: Sahte haber medyası gerçeği çarpıtıyor

Trump, ABD merkezli Truth Social platformundaki paylaşımında, zirvenin başka bir ülkede yapılması halinde Demokratların kontrolündeki medyanın bunu “korkunç bir gelişme” olarak aktaracağını belirtti. “Bu insanlar hasta” ifadesini kullanan Trump, sahte haberlerle kamuoyunun yanıltıldığını savundu.

Senatör Murphy’ye sert sözler

Trump, Connecticut Senatörü Chris Murphy’nin, “Putin’in Alaska görüşmesinde istediğini aldığı” yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi. “Aslında kimse hiçbir şey almadı. Henüz çok erken ama yaklaşıyoruz” diyen Trump, Murphy ve John Bolton gibi isimleri süreci zorlaştırmakla suçladı. Putin’in Alaska’ya gelmesinin kolay olmadığını belirten Trump, “Bu savaş sona erebilir ancak aptal insanlar bunun önünü tıkıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupalı liderlerle Beyaz Saray buluşması

Trump, aynı açıklamalarında bugün Beyaz Saray’da birçok Avrupalı lideri ağırlayacağını da duyurdu. Bu buluşmayı “büyük gün” olarak nitelendiren ABD Başkanı, “Onları ağırlamak benim için büyük bir onur” dedi. Trump, daha önce bu kadar çok Avrupalı lideri aynı anda Beyaz Saray’da misafir etmediğini vurguladı.

