Avrupa Birliği’nden Elon Musk ve Twitter’a Gözdağı

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk’ın satın aldığı Twitter’i “Avrupa’da bizim kurallarımız geçerli” diyerek uyardı.

AB Komisyonu’nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, satın alma sürecinin bitmesinden sonra Elon Musk’ın “Kuş özgür kaldı” paylaşımına verdiği yanıtta “Avrupa’da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak” ifadelerini kullandı.

AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’na atıf yaparak “DSA” etiketini kullanan Breton, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk’a, AB’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton’a, “Söylediğiniz her şeye katılıyorum” karşılığını veriyor.

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolara satın almıştı.

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Nisan 2022’deki bilgilere göre aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaşan Twitter, aylardır Elon Musk’ın satın alma sürecini tamamlamasını bekliyordu. Musk, Nisan 2022’de 44 milyar dolarlık teklifle sık sık kullandığı platformu satın almak istemiş ancak ilerleyen süreçte platformun spam kullanıcı sayısı hakkında yanlış bilgiler verdiğini iddia ederek teklifini geri çekmişti.

Twitter ve Elon Musk arasındaki sorun çözüldü ve mahkemenin 28 Ekim olarak belirlediği tarihte Musk, Twitter’ı resmen satın aldı.

Twitter için 44 milyar dolarlık fiyat, belki de tarihin en yüksek teknoloji satın almalarından biri olacak. Ancak Musk, ödediği bu ücret için şunları söylüyor: “Açıkçası ben ve diğer yatırımcılar şu anda Twitter için fazla ödeme yapıyor olsa da Twitter’ın uzun vadeli potansiyeli şu anki değerinden çok daha yüksek.”

Ayrıca bu ayın başlarında Musk, Twitter’ı uzun süredir yok olan inanılmaz potansiyele sahip bir platform olarak nitelemişti. Ve üç yıl içinde gelirini ikiye katlayacağını öngörmüştü. Bunu yapmak için de Twitter’ı reklamlara olan aşırı bağımlılığından kurtarmak istediğini belirtmişti.

Dün yayınladığı bir Tweet’te de ünlü CEO neden platformu satın aldığını açıkladı:

“Twitter’ı almamın nedeni, geniş bir inanç yelpazesinin şiddete başvurmadan sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği ortak bir dijital kent meydanına sahip olması uygarlığın geleceği için son derece önemli. Şu anda sosyal medyanın, nefret üreten ve toplumumuzu bölen aşırı sağ ve aşırı sol olarak bölünmesi konusunda büyük bir tehlike var. Geleneksel medyanın çoğu, parayı getirenin bu olduğuna inandıkları için bu kutuplaşmış uç noktaları besledi ve besledi. Bununla birlikte, Twitter açıkçası, her şeyin sonuçsuz bir şekilde söylenebileceği, herkes için özgür bir cehennem ortamı olamaz! Yasalara bağlı kalmanın yanı sıra, platformumuz herkese karşı sıcak ve misafirperver olmalı.”

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