Jhon Duran’ın bileti kesildi mi?
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile tartıştığı öne sürülen Jhon Duran'a kulüp arıyor
Jhon Duran tepki göstermişti
Fenerbahçe, sezon başında Jhon Duran‘ı Al Nassr’dan 16 milyon Euro kiralama bedeli artı 5 milyon Euro menajerlik ücreti karşılığında kiralamıştı.
Kolombiyalı futbolcu, Fenerbahçe’de 21 maçta 5 gol, 3 asistle beklentilerin çok altında kaldı.
22 yaşındaki santrfor, 15 Aralık’taki Konyaspor maçında oyundan alınmasının ardından teknik direktör Domenico Tedesco’ya tepki göstermişti.
Duran’ın son 1-1 biten Göztepe maçı sonrası da soyunma odasında Tedesco ile tartıştığı öne sürülüyor.
Bu arada transfer yetkisi elinde bulunan Fenerbahçe’nin Duran’ı gelen tekliflere göre elden çıkarması bekleniyor.
Bu arada genç futbolcunun, Instagram bio’sundan Fenerbahçe’yi silmesi dikkat çekti.
Duran, Al Nassr’a 31 Ocak 2025’te Aston Villa’dan 77 milyon Euro’ya transfer olmuştu.