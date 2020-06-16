Ali Koç Muslera’yı Ziyaret Etti
Ali Koç ameliyat olan Max Kruse ve sabah saatlerinde operasyon geçiren Fernando Muslera'yı ziyaret etti. Ali Koç Muslera Ziyareti sonrası açıklama yapmadı.
Ali Koç Muslera ve Kruse’yi hastanede ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı Koç, dün akşam aniden apandisit ameliyatı olan Max Kruse’yi ameliyatın yapıldığı hastanede ziyaret etti. Kruse’nin son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera’nın çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Bu sabah saatlerinde ameliyata alınan Muslera başarılı geçtiği bildirilen ameliyat sonrası dinlenmeye alındı. Uruguaylı kalecinin dün kendini çok yorgun hissettiği için ameliyatının bugüne alındığı bildirildi. Muslera’nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera’ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kaleci sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.
Muslera’nın Son Durumu Hakkında İlginç Açıklama
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. İnce Muslera için “Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera’nın fizyolojik yaşı 20’lerde diye düşünüyorum” dedi.
Yener İnce’nin açıklamaları şöyle;
“Gayet güzel bir ameliyat oldu. Son derece güzel bir ameliyat oldu. Kırık tabii çok şanssız bir sakatlık. Emre ile benzer bir sakatlık. Özellikle hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat oldu. İyi durumda, herhangi bir sıkıntısı yok. Yarın veya öteki gün çıkabileceğiz hastaneden. Bu tip durumlarda süre vermek doğru olmaz. Öncelikle kırığın kaynaması, sonra da oyuncunun oynayabilir düzeye gelmesi lazım. Emre 6 ay gibi bir sürede dönmüştü. Muslerada da aynı beklenti içindeyiz. Süre vermek doğru değil, sonuçta kaleci Muslera; belli bir takım şeyleri geri kazanması lazım. Beklediğimizden daha kısa süreceğine eminiz.
Muslera 34 yaşında ama fizyolojik yaşı 20lerde bence. Yaşın bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Muslera çok güçlü bir sporcu. Yaş faktörünün onun için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum ki günümüz futbolunda kaleciler için iyi bir yaş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte fizik tedaviyle bu işlere başlayacağız. İnşallah düzelecek”