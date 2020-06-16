Ali Koç Muslera’yı Ziyaret Etti

Ali Koç Muslera ve Kruse’yi hastanede ziyaret etti. Fenerbahçe Başkanı Koç, dün akşam aniden apandisit ameliyatı olan Max Kruse’yi ameliyatın yapıldığı hastanede ziyaret etti. Kruse’nin son durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Koç, bu sabah sağ kaval kemiğindeki iki kırık nedeniyle aynı hastanede operasyon geçiren Galatasaray’ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera’ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Pazar günü Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak hastaneye kaldırılan Fernando Muslera’nın çekilen röntgeninde sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırıklar tespit edilmişti. Bu sabah saatlerinde ameliyata alınan Muslera başarılı geçtiği bildirilen ameliyat sonrası dinlenmeye alındı. Uruguaylı kalecinin dün kendini çok yorgun hissettiği için ameliyatının bugüne alındığı bildirildi. Muslera’nın sağ kaval kemiğindeki iki ayrı kırığa başarılı bir operasyon yapıldığı belirtildi. Muslera’ya intrameduller çivi takıldığı öğrenilirken başarılı kaleci sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Muslera’nın Son Durumu Hakkında İlginç Açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, ayağı kırılan ve ameliyat olan Fernando Muslera ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. İnce Muslera için “Yaşının dezavantajı olacağını düşünmüyorum çünkü Muslera’nın fizyolojik yaşı 20’lerde diye düşünüyorum” dedi.

Yener İnce’nin açıklamaları şöyle;