CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Beyoğlu’ndaki mitinginde yaptığı konuşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreciyle karşı karşıya. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Özgür Özel’in Gürlek hakkındaki sözleri

Özgür Özel, mitingde yaptığı konuşmada Akın Gürlek’i hedef alarak sert ifadeler kullandı. Belediyelerin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlendiğini hatırlatan Özel, Gürlek’i “dosyalardan suç icat etmeye çalışmakla” suçladı. Konuşmasında, “Hırsız arıyorsan hodri meydan. Yarın önceki belediyenin kapısına dayan da görelim” dedi.

Özel ayrıca, Gürlek’in bazı avukatlara yönelik uygulamalarını eleştirerek, “Senin alnını karışlayacağım, bunu bilesin Akın Gürlek” ifadelerini kullandı.

Suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler üzerine harekete geçerek CHP lideri hakkında “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlarından soruşturma başlattı.

