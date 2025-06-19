Bodrum’da patlayan lüks yatın sahibi ortaya çıktı: Hüseyin Yücel

Bayram tatili öncesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen patlamada büyük hasar gören lüks teknenin sahibi günler sonra netlik kazandı. Yakıt ikmali sırasında yaşanan patlamayla gündeme gelen 15 metrelik yatın, eğitim sektörünün tanınan isimlerinden Hüseyin Yücel’e ait olduğu öğrenildi. Yücel kısa bir sür Beşiktaş başkanlığı görevini üstlenmişti.

Lüks tekne Yücel ailesine aitmiş

Bayram tatili için Göcek’e hareket etmeye hazırlanan “Aslan” isimli yat, Bodrum’da yakıt ikmali sırasında alev alarak büyük bir patlamaya neden olmuştu. Patlamada biri karada olmak üzere üç kişi yaralanmıştı. Olayın ardından teknede büyük çapta maddi hasar oluşurken, günlerdir sahibi merak konusu olan lüks yatın Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın sahibi Hüseyin Yücel’e ait olduğu ortaya çıktı.

Tekneye oğullarının adını verdiler

Yatın isminin “Aslan” olması dikkat çekerken, bu ismin Hüseyin Yücel ile eşi Nurşah Adalı Yücel’in oğulları Aslan Yücel’den geldiği öğrenildi. Yücel ailesinin ailecek kullandığı tekne, bayram öncesi yapılan hazırlıklar sırasında talihsiz bir kazayla gündeme geldi.

Olayda üç kişi yaralanmıştı

Patlama sırasında teknede ve çevrede bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralanmış, olay bölgesine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınsa da tekne kullanılamaz hale gelmişti. Patlamanın yakıt ikmali sırasında meydana geldiği belirtilmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.