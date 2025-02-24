Galatasaray Fenerbahçe Derbisi Heyecanı Zirvede! Şampiyonluk Yarışında Kritik Karşılaşma

Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan kıtalar arası derbi bugün saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Bu dev mücadelede kazanan takım, şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde edecek.

Lider durumdaki sarı kırmızılı ekip en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak farkı 9’a çıkarmayı ve büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmanda galibiyet alarak puan farkını 3’e indirip zirve yarışını yeniden alevlendirmek istiyor.

Mauro Icardi İstanbul’a Döndü!

Derbi öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi, uzun süredir devam eden sakatlık sürecinin ardından İstanbul’a döndü. Kasım 2024’te Tottenham Hotspur’a karşı oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Arjantinli yıldız, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini tamamladı.

Sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında sözleşmesi askıya alınan Icardi, yönetimin ve teknik heyetin daveti üzerine İstanbul’a gelerek derbiyi tribünden takip etme kararı aldı.

Son on yılda oynanan derbiler Türk futbolunun en heyecanlı anlarına sahne oldu. İşte bu dönemde oynanan bazı önemli maçlar:

• 8 Ocak 2023: FB 0-3 GS

• Goller: Oliveira (32’), Aktürkoğlu (78’), Icardi (90’)

• 4 Haziran 2023: GS 3-0 FB

• Goller: Zaniolo (28’, 79’), Icardi (71’)

• 24 Aralık 2023: FB 0-0 GS

• Golsüz beraberlik

• 7 Nisan 2024 (Süper Kupa): GS 3-0 FB

• Gol: Icardi (1’) ( hükmen)

• 19 Mayıs 2024: GS 0-1 FB

• Gol: Söyüncü (71’)

• 21 Eylül 2024: FB 1-3 GS

• Goller: Džeko (63’ pen.) / Torreira (20’), Mertens (28’), Sara (59’)

Bu maçlar, iki takım arasındaki rekabetin ne denli çekişmeli ve heyecanlı olduğunu ve Galatasaray’ın geçmiş dönemlerin aksine derbide göreceli üstünlük yakaladığını bir kez daha gösteriyor.

Derbinin Muhtemel 11’leri

Galatasaray Muhtemel 11 (4-2-3-1)

• Kaleci: F. Muslera

• Defans: P. Frankowski, D. Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı

• Orta Saha: L. Torreira, M. Lemina

• Hücum Üçlüsü: R. Sallai, G. Sara, Barış Alper

• Forvet: V. Osimhen

Fenerbahçe Muhtemel 11 (3-4-1-2)

• Kaleci: İrfan Can Eğribayat

• Defans: M. Skriniar, S. Amrabat, Yusuf Akçiçek

• Orta Saha: Oğuz Aydın, Fred, S. Szymanski, F. Kostic

• Forvet Arkası: D. Tadic

• Forvet: Y. En-Nesyri, E. Dzeko

Jose Mourinho ve Yabancı Hakem Kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sezon boyunca Türk hakemleriyle yaşadığı tartışmalar ve Galatasaray lehine olduğunu iddia ettiği hakem hataları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF)

eleştirilerde bulunmuştu.

Bu gelişmelerin ardından TFF, derbiye yabancı hakem atama kararı aldı ve Slovenyalı hakem Slavko Vincic görevli olarak açıklandı.

Bu karar, Türk futbol tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Mourinho, yabancı hakem atamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Galatasaray cephesi bu kararın kaos yaratabileceğini savundu.

Saha Dışı Çekişme ve kavgadan uzak bir derbi olmasını dilerken büyük derbiye saatler kala biraz moda girelim. İşte yakın tarihten Galatasaray- Fenerbahçe Derbileri;

