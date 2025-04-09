Murat Ongun’un kiraladığı villaya dair yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un, Beykoz Acarkent’te kiraladığı villa gündemdeki yerini koruyor. İnternet Haber’de yer alan haberde; villanın sahibi Nilay Keser, savcılığa verdiği ifadede önemli bilgiler paylaştı. Keser, 14 Nisan 2024 tarihinde Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile kira kontratı imzaladığını söyledi.

Toplam 3 milyon 717 bin TL ödendi

Ev sahibi Keser, 4 katlı, iki dubleksten oluşan villayı yaklaşık 4 yıldır kiraya verdiğini, son kiracıları olan Ongun çiftinin 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL’yi peşin olarak ödediğini belirtti. Paranın, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un banka hesabı üzerinden kendisine ulaştırıldığını dile getirdi.

Murat Ongun: Başkanımız destek oldu

Tutuklanmadan önce bir gazeteye konuşan Murat Ongun, eşiyle birlikte geçmiş birikimlerinin bu kirayı karşılayabilecek düzeyde olduğunu söylemişti. Ongun, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da maddi destek sunduğunu dile getirmişti.

Kira sözleşmesi eşi üzerinden yapıldı

Ev sahibi Nilay Keser, sözleşmenin ARS Emlak aracılığıyla imzalandığını, resmi kiracının ise Ongun’un eşi olduğunu aktardı. Murat Ongun ise soruşturma kapsamında savcılığa verdiği beyanda aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirtmişti.