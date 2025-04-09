Murat Ongun’un kiraladığı villaya dair yeni gelişme
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun’un aylık 300 bin TL kira ödediği villayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Ev sahibi Nilay Keser, 1 yıllık kira bedelinin eşi Gözdem Ongun tarafından hesabına havale edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un, Beykoz Acarkent’te kiraladığı villa gündemdeki yerini koruyor. İnternet Haber’de yer alan haberde; villanın sahibi Nilay Keser, savcılığa verdiği ifadede önemli bilgiler paylaştı. Keser, 14 Nisan 2024 tarihinde Murat Ongun ve eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile kira kontratı imzaladığını söyledi.
Toplam 3 milyon 717 bin TL ödendi
Ev sahibi Keser, 4 katlı, iki dubleksten oluşan villayı yaklaşık 4 yıldır kiraya verdiğini, son kiracıları olan Ongun çiftinin 1 yıllık kira bedeli olan 3 milyon 717 bin 400 TL’yi peşin olarak ödediğini belirtti. Paranın, Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un banka hesabı üzerinden kendisine ulaştırıldığını dile getirdi.
Murat Ongun: Başkanımız destek oldu
Tutuklanmadan önce bir gazeteye konuşan Murat Ongun, eşiyle birlikte geçmiş birikimlerinin bu kirayı karşılayabilecek düzeyde olduğunu söylemişti. Ongun, ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da maddi destek sunduğunu dile getirmişti.
Kira sözleşmesi eşi üzerinden yapıldı
Ev sahibi Nilay Keser, sözleşmenin ARS Emlak aracılığıyla imzalandığını, resmi kiracının ise Ongun’un eşi olduğunu aktardı. Murat Ongun ise soruşturma kapsamında savcılığa verdiği beyanda aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirtmişti.