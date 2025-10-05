Murat Ongun’un eşinin şirketine 706 bin TL ödeme gönderilmiş

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında dikkat çeken yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah’ın haberine göre, reklamcı Ali Yakut, 2024 yılının Ağustos-Eylül aylarında “Çiğdem” isimli bir kişi tarafından aranarak, “Sizinle çalışmak istiyoruz. Byzag isimli firmaya 706 bin TL gönderirseniz, size ihalelere girme fırsatı vereceğiz” denildiğini anlattı.

İhale vaadiyle ödeme yapıldı

Yakut, Murat Ongun’un reklam sektöründeki etkisini bildiğini ve işlerinin zarar görmemesi için bu teklifi kabul ettiğini belirterek Byzag firmasına 706 bin TL gönderdiğini söyledi. Ancak bu ödemenin karşılığında ne bir fatura kesildi ne de herhangi bir ürün teslim edildi. Ayrıca söz verilen ihalelere de dahil edilmediler.

Muhasebeci de doğruladı

Ali Yakut’un muhasebecisi Kerim Ali Yıldırımhan da bu para transferini doğruladı. Yıldırımhan, ifadesinde “Patronumun talimatıyla Gözdem Ongun’un takı şirketine 706 bin TL ödeme yaptım” dedi.

Borç gerekçesiyle iş alamamışlar

Yakut’un ifadesine göre, Byzag şirketiyle temasa geçip fatura ve ürün talep ettiklerinde, şirketin SGK ve vergi borçları bulunduğu gerekçesiyle belediyeden iş alamayacakları yanıtı verildi.

Yakut, ödemeden yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşen İBB operasyonunun ardından bu kişilere bir daha ulaşamadıklarını söyledi. Olay, rüşvet karşılığı ihale vaadiyle para alındığı iddialarını güçlendirdi.

