Ekrem İmamoğlu’ndan ev aramalarına tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Balıkesir Edremit Güre’deki babasına ait yazlık evine, jandarma ekiplerince yapılan aramaya ilişkin detaylar gün yüzüne çıkarken, İmamoğlu cezaevinden açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun da yazlık evine girildiğini duyurdu.

Ekrem İmaoğlu X hesabından açıklama yaptı

Silivri Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj ileten Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Ailemizi taciz etmeyi bırakın. Haber verildiğinde ev sahipleri eşliğinde arama yapılabilecek evlerimize jandarma eşliğinde gidilerek, kilitler kırılarak aramalar yapılıyor. Bu şovlar siyasete, medyaya malzeme vermek dışında hiçbir amaç taşımıyor. Buradan bunu yapan akla sesleniyorum; kendi yaşamlarınızda yarattığınız karanlık noktaları bizde ve ailelerimizde bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

CHP liderinden destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada, “Ekrem Başkan’ın eşi Dilek Hanım’ın yazlığına da baskın düzenlendi. Bunlar aileyi hedef alan, korkutmaya çalışan girişimlerdir. Kabul edilemez” ifadelerini kullanmıştı.

