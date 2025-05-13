Trump, Putin-Zelenski görüşmesine Rubio’yu gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında bu hafta perşembe günü İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen barış zirvesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’da gazetecilere konuşan Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun zirveye katılmak üzere Türkiye’ye gideceğini duyurdu.

Trump, Beyaz Saray’daki açıklamasında da “Bu toplantıdan iyi sonuçlar çıkabilir” diyerek müzakerelere dair umutlu konuştu. Cumhuriyetçi lider, kendi katılım ihtimaline ilişkinse “Eğer faydalı olacağını düşünürsem oraya uçarım” ifadelerini kullandı.

Trump temsilcilerini gönderiyor

Beyaz Saray, Trump yönetiminin özel temsilcileri Steve Witkoff ve Keith Kellogg’un da Rubio’ya eşlik ederek İstanbul’daki olası müzakerelerde bulunacaklarını doğruladı. Yetkililer, ABD heyetinin görüşmelere gözlemci olarak katılacağını belirtti.

Zelenski yalnızca Putin’le görüşür

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Putin dışındaki hiçbir Rus yetkiliyle görüşmeyeceğini net şekilde dile getirdi. Zelenski, “Perşembe günü Türkiye’ye gideceğim ve sadece Putin’le doğrudan görüşmeye hazırım” dedi.

Resmi açıklama yapılmadı

Zirveye giden süreçte, Avrupa ülkeleri Rusya’ya 30 günlük şartsız ateşkes ilan etmesi için ültimatom vermişti. Putin bu çağrıyı cevapsız bırakırken, doğrudan müzakere teklifinde bulunmuştu. Ancak Kremlin, Putin’in İstanbul’a gelip gelmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Sahada durum kritik

Ukrayna’nın doğusunda cephe hattı büyük ölçüde sabit kalırken, Rus birlikleri kritik bazı bölgelerde ilerleme kaydediyor. ISW’nin raporuna göre, Rusya, cephede güvenlik servisine bağlı sembolik bir alayı görevlendirdi. Bu adımın “gelecekteki hızlı saldırılar için psikolojik üstünlük sağlamaya” yönelik olduğu belirtildi.

