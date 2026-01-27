Endonezya’da 5.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya’da deprem hareketliliği sürüyor. Ülkenin Cava Adası’nda, Ponorogo bölgesine yakın bir noktada meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, geniş bir alanda hissedildi. Sarsıntının derinliği nedeniyle yüzeyde ciddi bir yıkım oluşmadığı bildirildi.

Endonezya’da korku dolu anlar

Endonezyalı yetkililer, depremin merkez üssünün Ponorogo bölgesinin yaklaşık 19 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı. Sarsıntının yerin yaklaşık 127 ila 138 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bu derinlik, depremin şiddetli hissedilmesine rağmen yüzeyde hasar oluşturma riskini azalttı.

Yerleşim yerlerinde panik yaşandı

Depremin, Jatiroto ve Madiun çevresindeki yerleşim alanlarında hissedildiği, bazı bölgelerde vatandaşların kısa süreli panikle dışarı çıktığı aktarıldı. Nüfusu on binlerce olan bu yerleşimlerde herhangi bir yapısal hasar veya yaralanma bildirilmedi.

Can ve mal kaybı yok

İlk resmi açıklamalara göre depremde can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. Bölgedeki yetkililer olası artçı sarsıntılara karşı izleme çalışmalarının sürdüğünü ve halkın resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

