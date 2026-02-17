Zonguldak’tan acı haber

Zonguldak’ta iki madenci yaşamını yitirdi
Zonguldak‘ın Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana göçükte 3 işçi mahsur kalmıştı.
İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Türkiye Taş Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılmıştı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı.
7 saat süren çalışmalar sonucu Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedeni madenden çıkarılarak, ambulansla morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Ziya Kiret’in (60) cenazesi çıkarıldı.
60 yaşındaki Ziya Kiret’in emekli olduğu halde 2 çocuğunun eğitimi için çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.