Zonguldak’tan acı haber

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı

NationalTurk NL17/02/2026
Zonguldak’ta iki madenci yaşamını yitirdi

Zonguldak‘ın Kilimli ilçesine bağlı Geldik beldesinde özel bir maden ocağında meydana göçükte 3 işçi mahsur kalmıştı.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Türkiye Taş Kurumuna ait tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılmıştı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altında kalan Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret’in cansız bedenlerine ulaşıldı.

7 saat süren çalışmalar sonucu Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedeni madenden çıkarılarak, ambulansla morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ziya Kiret’in (60) cenazesi çıkarıldı.

60 yaşındaki Ziya Kiret’in emekli olduğu halde 2 çocuğunun eğitimi için çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, göçüğün meydana geldiği maden ocağına gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İşçilerin cansız bedeni çıkarıldı – Video

