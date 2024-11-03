Hollanda’da Andy Warhol’un eserleri çalındı

Hollanda’nın Oisterwijk kentindeki MPV Galerisi, 1 Kasım 2024’te Andy Warhol’un “Reigning Queens” serisinden iki eserin çalındığı bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Hırsızlar, galeriye ağır patlayıcılarla girerek büyük hasara yol açtı. Çalınan eserler, Kraliçe II. Elizabeth ve Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’nin portreleriydi. Hırsızlar, kaçarken araçlarına sığmayan diğer iki portreyi sokakta bıraktı. Galeri sahibi Mark Peet Visser, saldırıyı “amatörce” olarak nitelendirdi ve eserlerin onarılamaz şekilde zarar gördüğünü belirtti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soruşturmayı sürdürüyor.

Yazar Mario Levi 66 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Levi’nin vefat haberi Buart Sanat Atölyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Cumcuma öneriyor: Russell Crowe 24 yıl sonra Antik Roma’ya dönüyor