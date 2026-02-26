Victor Osimhen yine krize yol açtı

Victor Osimhen’den Juventus’a yeşil ışık

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ilk maçta 5-2 mağlup ettiği Juventus karşısında uzatmada bulduğu iki golle 3-2 kaybetmesine karşın adını Son 16 Turu’na yazdırdı.

105. dakikada attığı golle Galatasaray‘a hayat veren Victor Osimhen ise tepki çeken davranışlarını sürdürdü.

Gole sevinmeyen Nijeryalı futbolcu, 119’da durumu 3-2 yapan Barış Alper Yılmaz’a ise topu kendisine bırakmadığı için fırça attı.

27 yaşındaki futbolcunun maç sonundaki şu açıklamaları ise tepkiyi büyüttü:

“Golden sonra sevinç yaşamadım. Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Luciano Spalletti’ye saygı duyuyorum.”

“İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette çok mutluyum.”

Osimhen ayrıca maç sonunda Juventus’un efsanesi Alessandro Del Piero ile de fotoğraf çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 65 maçta 53 gol, 13 asistle inanılmaz bir performans ortaya koymasına karşın Osimhen’e tepkili.

Kulüpten gelen bilgilere göre 3 aydır maaşını alamayan deneyimli santrfor sezon sonunda ayrılmak istiyor.

Osimhen, Del Piero ile buluştu – Video