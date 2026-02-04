FutbolDünyaOrtadoğuSporTürkiyeVideo

N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye maliyeti 41.9 milyon Euro

Fenerbahçe, KAP bildirimine göre 34 yaşındaki Fransız futbolcu N'Golo Kante'ye toplam 41.9 milyon Euro ödeyecek

04/02/2026
N’Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye maliyeti açıklandı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımından transfer ettiği N’Golo Kante‘yi Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre 34 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerden 14.4 milyon Euro imza parası alacak.

Deneyimli oyuncuya 2025-26 sezonunun ikinci yarısında maaş olarak 5.5 milyon Euro ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan transfer krizini çözdü

Kante, 2026-27 ve 2027-28 sezonunda ise 11’er milyon Euro maaş alacak.

Böylece N’Golo Kante’nin sarı-lacivertlilere 2.5 yılda toplam maliyeti 41.9 milyon Euro’ya ulaşacak.

Fransız oyuncuya Türk lirası olarak ödenecek rakam ise 2 milyar 156 milyon olacak.

N’Golo Kante, Al Ittihad’tan ise 25 milyon Euro yıllık maaş alıyordu.

Kanarya ayrıca bu transfer kapsamında Youssef En Nesyri’nin Al Ittihad’a satışından 15 milyon Euro bonservis bedeli elde edecek.

Bu arada En Nesyri, 2028’e kadar sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe’den yıllık 4 milyon Euro maaş alıyordu.

 

