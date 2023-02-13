Habib-i Neccar Cami Dahil Birçok Tarihi Eser Yıkıldı

Türkiye sınırları içinde inşa edilmiş ilk cami olduğu kabul edilen Habib-i Neccar Camisi yıkıldı.

Hatay’ın birçok bölgesinde yer alan tarihi binalar hasar gördü veya yıkıldı. Anadolu’da yapılmış ilk camilerden biri olan Habib-i Neccar Camisi yıkıldı.

Tarihi yedinci yüzyıla kadar dayanan, avlusunda ise 19. yüzyılda inşa edilen bir şadırvan olan cami enkaz haline geldi, kubbesi çöktü. Caminin yakınında yer alan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü.

Daha önce bölgede yaşanan diğer depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi, birçok kez onarılarak yenilenmişti.

Caminin kuzeydoğu köşesinde, yerin 4 metre altında Habib-Neccar’ın ve Şem’un Safa’nın, girişte ise Yuhanna ve Pavlos’un türbeleri bulunuyor. Etrafı medrese odaları ile çevrili. Cami avlusunda bulunan şadırvan ise 19. yüzyıl eseri.

Hatay’ın en büyük ilçesi olan ve eski Antakya’da bulunan Kurtuluş Caddesi üzerindeki cami, 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilmişti.

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