Son Dakika: Ölü Sayısı 32 Bine Yaklaştı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından kurtarma çalışmalarında mucize haberleri gelse de ölü sayısı hızla artmaya devam ediyor.

SAKOM’dan alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 31.643 kişi yaşamını yitirdi. AFAD açıklamasında 158 bin 165 afetzedenin bölgeden diğer illere tahliye edildiği duyuruldu.

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35 bin 495 arama kurtarma personeli görev yapmaya devam ediyor.

Yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 9 bin 793.

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238 bin 459 oldu.

Açıklamada Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam toplam 4.097 sorti yapıldığı da bildirildi. Ayrıca bölgede 26 askeri gemi de görev yapıyor.

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