Çin’den ABD’ye: İran’ı vurursan seni vururum

Çin, ABD’ye saldıracak mı?

Çin, ABD’yi İran‘a karşı askeri harekât veya “maceracılığa” girişmemesi konusunda uyardı.

Ülkenin BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, Ortadoğu üzerine açık bir tartışma sırasında BM Güvenlik Konseyi’ne hitap etti. Bölgedeki ABD’nin “askeri maceracılığının” bölgeyi “öngörülemezlik uçurumuna” iteceğini ve yaygın kaosa neden olacağını açıkça belirtti.

Çin, güç kullanımının sorunları çözemeyeceğini vurgulayarak, tüm tarafları (özellikle ABD’yi) itidal göstermeye, egemenliğe saygı duymaya, BM Şartı’na uymaya ve tırmanma yerine diplomasiye öncelik vermeye çağırdı.

Asya devinin, son günlerde İran’a ciddi şekilde mühimmat gönderdiği tespit edilmişti.

Bu arada dünyanın süper güçlerinden biri olan ülke, uzaydan füze fırlatabilen ve hava araçları taşıyabilen bir uzay savaş gemisini tanıttı.

Geminin 88 hava aracı taşıyabileceği belirtilirken, 120 bin ton ağırlığında, 242 metre uzunluğunda ve 684 metre genişliğinde olması planlanıyor.