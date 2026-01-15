AmerikaDünyaEn Son HaberlerPolitikaVideo

Donald Trump’ın bayram günü

ABD Senatosu Genel Kurulunda Başkan Donald Trump’ın Venezuela’da askeri güç kullanmasını engellemeyi öngören tasarı reddedildi

Donald Trump’ın istediği karar çıktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump‘ın Venezuela’ya müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklatması ülke içerisinde de tartışmalara yol açmıştı.

Trump’ın Venezuela’nın ardından Kolombiya, Küba, Meksika, Grönland’ı da işgalle tehdit etmesi ABD Kongresi’nde de endişelere neden oldu.

Bunun üzerine Trump’ın ABD Kongresi’nden onay almadan Venezuela’da askeri güç kullanmasını engellemek için hazırlanan tasarı, Senato’daki ilk oylamada kabul edildi.

Donald Trump’a sonunda “Dur” dendi

ABD Senatosu’nda bugün yapılan oylamada ise karar kıl payı Trump lehine çıktı.

Senato, Trump’ın Kongre onayı olmaksızın Venezuela’da ek askeri harekât başlatmasına izin veren yasayı oylayarak kabul etti.

ABD Senatosu Genel Kurulu’nda Başkan Trump’ın Venezuela’da askeri güç kullanmasını engellemeyi öngören tasarı, 50-50 eşitlikle sonuçlanan oylamada Başkan Yardımcısı JD Vance’in “hayır” oyuyla reddedildi.

Senatoda yapılan oylamada Trump’ın istediği oldu – Video

