Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde kasasını doldurdu

Galatasaray makası açıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi‘nde Juventus eşleşmesi öncesinde 42.5 milyon Euro’luk gelirin sahibi olmuştu. Devler Ligi’ne direkt katılım sağlayan sarı-kırmızılı ekip, katılım bedeli olarak 18,62 milyon Euro kazandı.

Ligde etabında oynadığı 8 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkartan Cimbom, bu performansıyla 7 milyon Euro’nun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 5,08 milyon Euro’luk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 6,41 ila 10,41 milyon Euro (ortalama 8,41 milyon Euro) kazanan Galatasaray’ın, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,42 milyon Euro oldu.

Sarı-kırmızılılar son 16 play-off’una kaldığı için 1 milyon Euro’luk geliri de kasasına koymuştu.

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz, Juventus’u eleyerek 11 milyon Euro’luk ödülü almaya da hak kazandı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon Euro’ya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

Çeyrek final: 12,5 milyon Euro

Yarı final: 15 milyon Euro

Final: 18,5 milyon Euro

Şampiyonluk: 6,5 milyon Euro

