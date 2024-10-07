Polat çiftinin ‘komşu kavgası’ davasında karar çıktı

Dilan ve Engin Polat çiftinin 6 Haziran’da komşularıyla park meselesi nedeniyle kavga etmesi sonrası Metin S.A. ve Esra A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat hakkında ise ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada karar çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar etti. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını ve herhangi bir şikayetin olmadığını söyleyerek davanın düşürülmesini talep etti. Sanıklar Dilan ve Engin Polat’ın avukatı Sevinç Horoz ise, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Polat çiftinin davasıyla ilgili karar çıktı

Hakim, ‘Gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına ve 2 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti. Sanık Dilan Polat hakkında ise, mağdur Metin S.A’ya yönelik ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlaması düşerken, mağdur Esra A’ya yönelik ‘tehdit’ suçundan ise beraat etti.

İddianameden:

Dilan Polat‘ın “hakaret”, “yaralama”, “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat’ın ise “hakaret”, “yaralama”, “birden fazla kişiyle tehdit” ve “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



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