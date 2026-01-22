Donald Trump: Ben emlakçıyım!

Donald Trump’tan inciler devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre’nin Davos kentindeki zirvede Gazze Barış Kurulu imza törenine katıldı.

Trump, Gazze Barış Kurulu üyelerinin hepsini çok sevdiğini vurguladı:

Onlar benim arkadaşlarım, bir bakayım: Evet, hepsi benim arkadaşım.

Genellikle sevmediğim iki ya da üç kişi olur ama bu sefer öyle değil. Aslında bu grubun tamamını sevdim. Her birini. İnanabiliyor musunuz?

Genellikle hiç tahammül edemediğim iki ya da üç kişi olur ama burada onlardan hiçbirini görmüyorum. Bu insanların hepsini seviyorum

ABD Başkanı Trump, ayrıca “Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile konuştum ve gerçekten olağanüstü bir ilerleme kaydediyor. Bundan memnunuz. Tüm yaptırımları kaldırdık ve onlara nefes alma imkânı tanıdık. Çok ama çok sıkı çalışıyor ve bence her şeyi yoluna koyacak” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu’nda yer alan devlet başkanlarına yönelik olarak, “Sizler ulusların liderlerisiniz; çoğu durumda çok popüler liderlersiniz, bazı durumlarda ise daha az popülersiniz ama hayat böyle işte” ifadelerini kullandı.

Trump, “İspanya hariç neredeyse tüm NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını GSYİH’nin yüzde beşine çıkarmaları konusunda taahhüt aldım. İspanya’da neler oluyor anlamıyorum. Neden bunu yapmasınlar ki? Sanırım bedava bir yolculuk istiyorlar? İspanya ile görüşmemiz gerekecek” tehdidini de savurdu.

Trump son dönemde gündemde olan Grönland’a el koyma girişimiyle ilgili olarak ise “Bakın, ben özünde bir emlakçıyım. Her şey konumla ilgili. Ve dedim ki denizin kıyısındaki şu yere bakın. Şu güzel araziye bakın; birçok insan için ne kadar büyük bir potansiyele sahip. İnanılmaz olacak. Çok kötü şartlarda yaşayan insanlar çok iyi yaşayacaklar” şeklinde konuştu.

Ardından Trump, Gazze Barış Kurulu sözleşmesini imzaladı.

Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Davos’ta düzenlenen Gazze Barış Kurulu imza törenine katılarak protokolü imzaladı.

