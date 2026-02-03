Kaç Türk çocuğu Jeffrey Epstein’ın kurbanı

Jeffrey Epstein dosyası! Türkiye’de 100 binden fazla çocuk kayıp

ABD Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein davasına ilişkin açıkladığı milyonlarca belgede yer alan ayrıntılar Türkiye’de de gündem oldu.

Ülkemizde 1999 ve 2023’te yaşanan ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan iki deprem felaketi sonrası kaybolan çocuklar birçok kez tartışma konusu oldu.

Gazeteci Barış Pehlivan, 1999 Gölcük depreminde 400 ila 600 arasında çocuğun kaybolduğunu, ABD’de 1998-2002 yılları arasında yapılan ilk soruşturmada Jeffrey Epstein’ın pilotu Larry Visoski’nin Türkiye’den çocuk kaçırdıklarını ifadesinde belirttiğini açıkladı.

1999 depreminde kız çocuklarının kaçırıldığını bir Epstein itirafçısı, “Kaçırdığımız her çocuk başına 300 dolar alıyorduk” diye doğruladı.

Jeffrey Epstein’in dosyalarında onlarca kez Rixos otelden bahsediliyor. Epstein örgütü, Yunanistan, Fransa ve Türkiye’de belirli lokasyonları yoğun olarak kullanmış. Türkiye’de Rixos otele tur düzenlemişler.

Bu örgüt 2009-2017 yılları arasında Türkiye’ye çok kez gelmiş. Antalya, en çok ziyaret ettikleri şehirlerden biri olarak görünüyor. Dosyada adı geçen Rixos otelde ise çarpıcı bir olay yaşandı: 2011 yılında otelde staj yapan 16 yaşındaki Beşiktaşlı Burak Oğraş ölü bulundu.

İş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos otellerinin Antalya – Lara’daki şubesinde staj yaparken, otel tarafından lojman olarak tahsis edilen pansiyonun boş havuzunda ölü bulunan 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın ailesi, bugün dahi konuyu aydınlatmaya çalışıyor.

Bu arada 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası Hollanda’da polis, şehrin ortasında dolaşan 5 yaşında bir çocuk bulmuştu. Çocuk Türk bir depremzede olduğunu, anne babasının Türkiye’de olduğunu söylemişti.

Jeffrey Epstein dosyasında adı geçen Bill Clinton, ABD Başkanı olduğu dönemde 1999 depreminin ardından Türkiye’yi ziyaret etmişti, o dönemde yüzlerce çocuğumuzun kaybolduğu kayıtlara geçti.

2023 Kahramanmaraş depremi sonrası ise 670 çocuğun kayıp olduğu biliniyor.

Önce Kadınlar ve Çcouklar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2008 ile 2016 yılları arasında kaybolan çocuk sayısı 104 bin 500. Bu dönemde günlük 34 çocuk kayboldu. TÜİK kaybolan çocukların bulunup bulunmadığını, kaçının öldürüldüğünü ya da tecavüze maruz bırakıldığını açıklamadı. 2016’dan sonra ise hiçbir veri açıklamadı” dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı ise 1 yıl önceki programında, “Türkiye’de o kadar fazla çocuk kayboluyor ki inanamazsın. Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye’de son 8 yılda kaybolan çocuk sayısı yaklaşık 100 bin! Yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor devletin resmi rakamlarına göre.!” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca ülkemizin yaşadığı iki büyük deprem felaketi sonrası organ mafyasından da kaçırma işlerinde aktif olduğu belirtilmişti.