Binali Yıldırım Anayasa Açıklaması

Binali Yıldırım anayasa tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan açıklamalarda bulundu. Son Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de düzenlenen “Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi” başlıklı konferansta yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlık tanımı ve yerel yönetimlere ademi merkeziyetçilik konularına vurgu yapan Yıldırım, “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Binali Yıldırım Anayasada Vatandaşlık Tanımı Değişebilir

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen programda konuşan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği sürecinde vatandaşlık tanımının ele alınabileceğini belirtti. Yıldırım, “Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk’tür. ‘Türklerden başkasına yaşam hakkı yok’ diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır” ifadelerini kullandı.

Bu noktada “Bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş hissetmesini önlemek adına vatandaşlık tanımında bir güncelleme yapılabilir” diyen Yıldırım, herhangi bir etnik kimliği öne çıkarmak yerine, vatandaşlığı esas alan bir tanımın benimsenebileceğini söyledi.

Binali Yıldırım Anayasa Tartışmalarını Yerel Yönetimler İçin Yetki Devri Önerisi

Binali Yıldırım, anayasa değişikliği kapsamında merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki yetki paylaşımına da değindi. Yıldırım’a göre, “Her şeyi Ankara’dan kontrol etmek yerine, yerel yönetimlere daha fazla yetki devri yapılmalı.” Bu sözler, yönetim sisteminde ademi merkeziyetçilik ilkesinin yeni anayasa sürecinde önemli bir tartışma başlığı olabileceğini gösteriyor.

Tartışmaları Beraberinde Getirdi

Binali Yıldırım’ın anayasa konusundaki açıklamaları, vatandaşlık tanımı gibi hassas bir başlıkta değişiklik yapılmasının kamuoyunda farklı tepkilere yol açabileceğini gösteriyor. Özellikle milliyetçi çevreler, vatandaşlık tanımının güncellenmesi fikrine mesafeli yaklaşırken, yerel yönetimlere yetki devri önerisi de merkeziyetçilik ilkesini savunan kesimler tarafından tartışmalı bulunabilir.

Öte yandan, Yıldırım’ın anayasa değişikliği konusunda herhangi bir somut öneri sunmaması ve bunun yalnızca bir tartışma zemini oluşturması da dikkat çekti. Bu nedenle, yeni anayasa sürecinde bu konuların ne kadar ön plana çıkacağı ve hangi siyasi partiler tarafından nasıl karşılanacağı ilerleyen günlerde daha netleşecek.

Binali Yıldırım anayasa sürecine dair tartışmaları alevlendiren bu açıklamalarıyla, Türkiye’deki siyasi atmosferin önümüzdeki günlerde bu konu etrafında nasıl şekilleneceği merak konusu.