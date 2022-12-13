Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’a Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi’nin eski yöneticilerine ‘çıkar amaçlı örgüt kurma’, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ operasyonu düzenlendi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski belediye başkan yardımcılarından Rıfat Örnek, eski belediye meclis üyesi Hüseyin Avni Sipahi ile eski zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında ise yakalanma kararı bulunduğu ve polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi ise yaptığı açıklamayla operasyonun şimdiki yönetimle ilgisinin olmadığını belirtti. Belediyeden yapılan açıklama şöyle;

“Değerli Beşiktaş halkına ve kamuoyuna;

Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne Operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014-2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir”

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