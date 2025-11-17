Nijerya’dan acı veda

Açılışı maçın başında Nijerya yaptı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off final maçında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fas’ın başkenti Rabat’ta karşı karşıya geldi.

Maçın 3. dakikasında Galatasaraylı Victor Osimhen ve Beşiktaş’tan Wilfred Ndidi’li Nijerya öne geçti. Onyeka Frank’in ceza sahası dışından yerden şutu savunmaya çarpıp yön değiştirerek köşeden ağlara gitti.

Eski Beşiktaşlı Arthur Masuaku’nun 11’de yer aldığı Demokratik Kongo, 32’de eşitliği sağladı. Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray formalarını giyen Cedric Bakambu’nun sağ kanattan kaleye paralel ortasını Alanyasporlu Elia Meschack filelerle buluşturdu.

Sakatlanan Victor Osimhen ikinci yarının başında yerini Akor Adams’a bırakırken devre arasında soyunma odasına giderken gözyaşlarına engel olamadı.

Karşılaşmanın 90 dakikası berabere bitince uzatma bölümüne geçildi. Temponun az da olsa yükseldiği 120 dakikada da gol çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

120. dakikada seri penaltılar için oyuna giren kaleci Timothy Fayulu, yaptığı kurtarışlarla devleşti ve seri penaltıları 4-3 kazanan Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 2026 Dünya Kupası Kıtalararası Play Off finallerine katılmaya hak kazandı