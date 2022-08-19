Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Çernobil istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna’nın yeniden yapılanması için gereken desteği vereceğiz

BBC’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret sırasında, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden yapılanması amacıyla iki ülke arasında anlaşma imzalandığını duyurdu.

24 Şubat’tan beri Ukrayna’ya yaptığı ilk ziyaret için Cumhurbaşkanı Erdoğan önce uçakla Polonya’nın Rzeszow kentine gitti, ardından karayoluyla Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Lviv’deki Potoçki Sarayı’nda bir araya geldi.

Zelenskiy ve Erdoğan daha sonra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü toplandı. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Zelenskiy, Kiev ile Moskova arasındaki tahıl anlaşmasına Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte aracılık eden Erdoğan’ın Ukrayna’ya yaptığı ziyaretten memnuniyetini, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ukrayna ziyareti, güçlü bir ülkeden güçlü bir destek mesajıdır” sözleriyle dile getirdi.

Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında ‘dengeli siyaset’ yürütüyor

Erdoğan daha önce, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlayan Rusya’ya giderek Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

Erdoğan: Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek veriyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında da “Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım” ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın masada çözümleneceğine inandığını belirten Erdoğan, “Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik” dedi.

Anadolu Ajansı, Ankara ve Kiev arasında, Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandığını duyurdu.

Habere göre, anlaşma kapsamında yeniden inşa için iki ülke arasında bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna’da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

Erdoğan: Yeni bir Çernobil istemiyoruz

Görüşmelerin ana konularından biri, küresel bir nükleer felaket korkularını körükleyen, Zaporijya nükleer santrali çevresindeki askeri hareketlilik oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında “Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy de Perşembe günü Birleşmiş Milletler’i Zaporijya nükleer santralinde güvenliği sağlamaya çağırdı.

BM Genel Sekreteri Guterres ile Lviv’de görüştükten sonra yaptığı açıklamada Zelenskiy, “BM, bu stratejik odağın güvenliğini, askerden arındırılmasını ve Rus birliklerinden tamamen kurtarılmasını sağlamalıdır” dedi.

Ukraynalı lider ayrıca tesise yönelik “kasıtlı” olduğunu söylediği Rus saldırılarını da eleştirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Rusya’nın işgali altındaki Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumdan “büyük endişe duyduğunu” belirterek, buranın herhangi bir şekilde hasar görmesinin “intihar” olacağını ve askeri faaliyetlerden arındırılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna ve Rusya birbirlerini, geçen Mart ayında Rusya’nın işgal ettiği Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’ya saldırılar düzenlemekle suçluyor.

Erdoğan: 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ev sahipliği yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı sırasında Türkiye’nin Ukrayna’ya yönelik insani yardımları hakkında da bilgi verdi:

“Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik, 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık.

“Ukrayna’daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik.”

Erdoğan’a Lviv ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik ediyor