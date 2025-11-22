Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan G20’ye Çağrı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, yoğun diplomasi trafiği ve kritik oturumlarla devam ediyor. Zirvede söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel kalkınma yardımlarındaki sert düşüşten borç yükü altında ezilen düşük gelirli ekonomilere kadar pek çok başlığa değinerek G20 ülkelerine güçlü bir çağrı yaptı. “Kimseyi geride bırakmama” ilkesinin sadece söylemde kalmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, daha kapsayıcı bir ekonomik düzen için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Küresel yoksulluk ve azalan kalkınma yardımları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin merkezinde yer alan “kimseyi geride bırakmama” ilkesine rağmen dünyada her 10 kişiden birinin hâlâ aşırı yoksullukla mücadele ettiğini belirtti. Küresel kalkınma yardımlarının 2024’te yüzde 9 düştüğünü, 2025’te ise bu düşüşün yüzde 17’lere ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye’nin resmi kalkınma yardımlarını 2024 yılında 7,4 milyar dolara çıkardığını hatırlatarak, “Komşusu açken tok yatmayan bir anlayışla üzerimize düşeni yapıyoruz ancak bu yardımlar tek başına hedeflenen menzile ulaştırmaz,” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel ticaret yeniden canlandırılmalı

Erdoğan konuşmasında küresel ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki etkisine de değindi. 1987–2007 döneminde yüzde 7 büyüyen dünya ticaretinin, küresel kriz sonrası yıllık yüzde 3 seviyelerine gerilediğini hatırlatan Erdoğan, daha köklü bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü’nün “özel ve lehte muamele” ilkesine bağlılığın teyit edilmesini isteyen Erdoğan, sürdürülebilir tedarik zincirlerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Borç yükü uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel borçluluğun dünya GSYH’sinin yüzde 324’üne ulaştığına dikkat çekerek düşük gelirli ülkelerin yüksek finansman maliyetleri nedeniyle sıkıştığını söyledi.

Türkiye’de borçluluk oranının yüzde 89 seviyesinde olduğuna değinen Erdoğan, bu durumun Türkiye’ye yapısal dönüşüm ve yatırım için mali alan sağladığını ifade ederek şu çağrıyı yaptı:

“Düşük gelirli ekonomiler için borç yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muamele benimsenmelidir. G20’nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir.”

Aile fotoğrafında sıcak sohbet

Erdoğan, zirvede gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekimine de katıldı. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka ile bir süre sohbet eden Erdoğan, liderlerle birlikte el ele verilen fotoğrafın ardından ortaya çıkan görüntüde sıcak bir diplomasi atmosferi yansıdı.

