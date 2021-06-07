Veyis Ateş Suskunluğunu Koruyor! Fatih Altaylı’dan Mesaj

Habertürk yazarı ve Habertürk TV programcısı Fatih Altaylı, aynı ekranı paylaştığı Veyis Ateş’in AKP’ye yakın bir gazeteci olduğunu belirterek meslektaşının iddiaları yalanlamasını beklediğini ifade etti.

Sedat Peker’in 9. videosundaki iddiaları değerlendiren Fatih Altaylı şunları söyledi:

“Peker’in ithamları arasında, Habertürk ekranlarından tanıdığınız Veyis Ateş’e yönelik olanlar da var. Ateş’in AK Parti’ye yakın bir gazeteci olduğu sır değil. Bunda bir suç da yok. Ancak sonrasındaki ithamlar çok çok kötü. Meslekle bağdaşmayan şeyler. Doğru mudur, değil midir bilemem! Doğru olmamasını umarım ve tercih ederim ama kimsenin ne kefiliyim ne velisi. Bu yüzden de aynı ekranı paylaştığım Veyis Ateş’ten beklentim bu vahim iddiaları net ve açık biçimde ‘yalanlaması’. Hodri meydan demesi. Hatta meseleyi yargıya taşıması. Onun yerinde olsam öyle yapardım.”

Yayınladığı videolarla gündemi sarsan Sedat Peker pazar günkü 9. videosunda yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulmasına ilişkin birtakım iddialarda bulunmuştu. Peker, bu otelde ücretsiz kalanların arasında gazeteci Veyis Ateş’in de bulunduğunu ileri sürmüştü.

Veyis Ateş işe suskunluğunu koruyor.