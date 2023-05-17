“Genel Sonucu Etkileyecek Nitelikte Değil”

CHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Muharrem Erkek, düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi ve önemli açıklamalar yaptı.

Son derece sağlıklı bir seçim takip sistemine sahip olduklarını iddia eden Erkek, yaptıkları itirazlara ilişkin şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığında 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Bizim adayımız sayın Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17.00 itibariyle yapıldı. Milletvekilliği için toplam 4 bin 825 sandıkta CHP ve İYİ Parti aleyhine farklılık tespit ettik. Bunların bazısı 300 oydur, bazısı 1 oydur. Bunların itirazları dün 15.00 itibarıyla yaptık.

İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları yapılırken bazı maddi hatalar itirazlar alınmadan ilçe seçim kurulları tarafından düzeltildi. Örneğin bir sandıkta Kılıçdaroğlu’nun aldığı oylar Muharrem İnce’ye yazılmış. İtiraz edince bu oylar düzeltilmiş. Bir başka sandıkta Kemal Kılıçdaroğlu 228 oy almış, bu oylar İnce’ye yazılmış ve itiraz üzerine düzeltilmiş. Böyle yüzlerce örnek var.

Söz konusu sandıkların sonuçlarına bizim tutanaklarımız ve YSK’nın tutanakları karşılaştırılarak gerekli itirazlar yapıldı. Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz. Her oy yakın şekilde takip ediliyor. İstanbul’da toplam 513 sandıkta itiraz yapıldı, bunların da sonuçları takip ediliyor.”

Açıklamasının sonunda 2. tur için umutlu olduklarını belirten Erkek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“9 milyon 332 bin seçmen iradesini ortaya koymamış. Önümüzdeki seçim çok daha basit bir seçim olacak. 14 Mayıs’taki seçim bitti ve kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı seçmenden güvenoyu alamadı. Lütfen herkes sandığa gitsin. Özellikle gençler, kadınlar. Bu seçim çok daha basit. Sağ taraftaki adaya oy verirken eşitliğe, özgürlüğe, liyakata, hakkaniyete, demokrasiye oy vereceğiz.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

