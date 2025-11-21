Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki yönetim tartışmalarının odağındaki “kongre iptal” davasında İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, beklenen kararını açıkladı. Mahkeme, duruşmayı 27 Şubat 2026 tarihine erteledi ve mevcut tedbir doğrultusunda Gürsel Tekin ile geçici heyetin görevine devam etmesine karar verdi. Böylece 2023’te yapılan kongre sonrası başlayan hukuki süreçte kayyum yönetimi en az üç ay daha sürecek.

Mahkemeden ret ve erteleme kararları

Duruşmada, davacı Özlem Erkan’ın avukatı Cevahir Kılıç, kongrede “irade fesadı” ve “suç kapsamlı eylemler” bulunduğunu belirterek davanın esasına geçilmesini talep etti. CHP adına konuşan avukat Çağlar Çağlayan ise mahkemenin yetkisiz olduğunu, davacının aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını ve parti içi itiraz yollarının tüketilmediğini savunarak davanın reddini istedi. Çağlayan, aynı konuda açılmış önceki davaların tamamının reddedildiğini hatırlatarak hukuk güvenliği gereği bu dosyanın da reddedilmesi gerektiğini vurguladı.

İddianamelerdeki iddiaların dosyaya eklenmesi talebi

Davacı taraf, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiaları ile “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” soruşturmasında yer alan bazı bilgilerin bu dosyaya katkı sağlayacağı görüşünü dile getirerek incelenmesini istedi. Mahkeme bu talebi daha sonra değerlendirmek üzere erteledi.

Mahkeme ara kararlarını açıkladı

Mahkeme, yetki itirazının reddine, il seçim kurulundan kongreye ilişkin belgelerin istenmesine, çağrı heyetine dönüş yapmayan bankalara yazı yazılmasına ve birleştirme talebindeki dosyanın istinaf sürecinin beklenmesine hükmetti. Ayrıca önceki ara kararın celse arasında yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Süreç Şubat 2026’da yeniden başlayacak

Tüm bu değerlendirmelerin ardından mahkeme, davayı 27 Şubat 2026 tarihine erteleyerek süreci ileri bir tarihe bıraktı. Bu karar doğrultusunda, mevcut kayyum heyeti görevini sürdürmeye devam edecek.

