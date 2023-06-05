CHP: Yeni MYK Belli Oldu, 2 Kişi Yerinde Kaldı

CHP’de seçimlerin ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. Toplantı sonrası yeni MYK üyeleri açıklandı. Bir önceki yönetimde örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı’daydı. Yeni dönemde bu görevi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üstlendi.

CHP Yeni MYK Listesi Şu İsimlerden Oluştu:

Ahmet Akın – Yerel Yönetimler

Aylin Yaman – Sosyal Politikalar

Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi

Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü

Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları

Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri

Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter

Semra Dinçer – Doğa Hakları

Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme

Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri

Bir önceki MYK ise şu isimlerden oluşmaktaydı:

Ahmet Akın / Enerji, Alt Yapı Projeleri

Ali Öztunç / Doğa Hakları-Çevre

Bülent Kuşoğlu / İdari ve Mali İşler

Bülent Tezcan / Yurt Dışı Örgütlenme

Devrim Barış Çelik / Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Faik Öztrak / Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri-Parti Sözcüsü

Fethi Açıkel / Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu

Gamze Akkuş İlgezdi / Tanıtım ve Halkla İlişkiler

Gökçe Gökçen / Gençlik Politikaları

Gülizar Biçer Karaca / İnsan Hakları

Lale Karabıyık / Eğitim Politikaları

Muharrem Erkek / Hukuk ve Seçim İşleri

Oğuz Kaan Salıcı / Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi

Selin Sayek Böke / Genel Sekreter

Seyit Torun / Yerel Yönetimler

Veli Ağbaba / İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları

Yüksel Taşkın / Sosyal Politikalar

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