CHP: Yeni MYK Belli Oldu, 2 Kişi Yerinde Kaldı
Seçim hezimetinin ardından CHP'de yeni MYK belli oldu. Faik Öztrak ve Ahmet Akın MYK'daki yerlerini korudu.
CHP’de seçimlerin ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu.
Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. Toplantı sonrası yeni MYK üyeleri açıklandı. Bir önceki yönetimde örgüt yönetimi Oğuz Kaan Salıcı’daydı. Yeni dönemde bu görevi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu üstlendi.
CHP Yeni MYK Listesi Şu İsimlerden Oluştu:
- Ahmet Akın – Yerel Yönetimler
- Aylin Yaman – Sosyal Politikalar
- Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler
- Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler
- Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi
- Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü
- Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
- Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri
- Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter
- Semra Dinçer – Doğa Hakları
- Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme
- Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
- Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri
Bir önceki MYK ise şu isimlerden oluşmaktaydı:
Ahmet Akın / Enerji, Alt Yapı Projeleri
Ali Öztunç / Doğa Hakları-Çevre
Bülent Kuşoğlu / İdari ve Mali İşler
Bülent Tezcan / Yurt Dışı Örgütlenme
Devrim Barış Çelik / Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Faik Öztrak / Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütleri-Parti Sözcüsü
Fethi Açıkel / Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Gamze Akkuş İlgezdi / Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Gökçe Gökçen / Gençlik Politikaları
Gülizar Biçer Karaca / İnsan Hakları
Lale Karabıyık / Eğitim Politikaları
Muharrem Erkek / Hukuk ve Seçim İşleri
Oğuz Kaan Salıcı / Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi
Selin Sayek Böke / Genel Sekreter
Seyit Torun / Yerel Yönetimler
Veli Ağbaba / İşçi Sendikaları, Esnaf – Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşları
Yüksel Taşkın / Sosyal Politikalar
Yorum yazabilmek için oturum açmanız gerekir.