Kılıçdaroğlu Akşener Görüşmesi Sonrası İlk Açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve Akşener’den, Ahlatlıbel Zirvesi sonrası ilk açıklama. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu…

Murat Yetkin’e açıklamalarda bulunan Meral Akşener, görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

Akşener Kılıçdaroğlu görüşmesi ile ilgili şunları söyledi:

“İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım. Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana.”

Murat Yetkin’in “Masa dağılıyor mu?” sorusuna ise Akşener “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Altılı Masa’nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevaben, “Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı” diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da dün İYİ Parti lideri Akşener ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Verimli ve güzel bir toplantı oldu” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Güzel bir toplantı oldu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır, bunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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