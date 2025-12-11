İzmir’in 13 ilçesine her gece 6 saat su verilmeyecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte uzun süredir etkili olan kuraklık ve yağış rejimindeki düzensizlik nedeniyle uygulanan planlı su kesintisi programını yeniden düzenledi. Yeni plana göre İzmir’in büyük bölümünü kapsayan 13 ilçede her gün gece yarısından sabaha kadar 6 saatlik su kesintisi uygulanacak. Programın zorunlu olarak güncellendiği belirtilirken, su kaynaklarındaki kritik seviyenin devam ettiği vurgulandı.

13 ilçede her gece kesinti uygulanacak

Güncellenen kesinti programı Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerini kapsıyor. Bu bölgelerde her gün saat 23.00 ile 05.00 arasında su verilmeyecek.

İZSU’nun açıklamasında, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle kesinti planının zorunlu hale geldiği, uygulamanın kentin su arzını sürdürülebilir kılmak için yapıldığı belirtildi.

İzmir’de kesinti aralığı giderek sıklaşmıştı

İzmir’de 6 Ağustos’ta başlatılan planlı kesintiler ilk etapta 3 günde bir uygulanıyordu. Ancak kuraklığın derinleşmesiyle birlikte program 9 Eylül’den itibaren 2 günde bir olacak şekilde sıklaştırılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte kesintiler artık her gün yapılacak.

