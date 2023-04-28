Akşener’den Bozdağ’a: Senin Kadar Cıvık FETÖ Sözcüsü Görmedim

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul’da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu. Akşener Bekir Bozdağ hakkında sert açıklamalar yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Biz gidersek FETÖ kazanacak, FETÖ sevinecek” sözlerine tepki gösteren Meral Akşener “Sayın Bekir Bozdağ, biz kazanırsak, FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis’i yönettim, senin kadar cıvık, FETÖ sözcüsü kimseyi görmedim. Bir FETÖ övgüsü, bir FETÖ övgüsü… başkalarına fırça” ifadelerini kullandı.

Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bunların hepsini 14 Mayıs akşamı attaya göndereceğiz ve liyakatin öne çıktığı, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün uygulandığı Türkiye’yi inşa edeceğiz. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e… Tertemiz helal oylarınızla, bizi anlatarak, İYİ Parti’yi anlatarak… Pek çok hakarete ve iftiraya uğradık. İl Başkanımız, basın danışmanım saldırıya uğradı, evim basıldı, partimiz kurşunlandı. Alt tarafı bir seçime gidiyoruz sanki savaşa gidiyormuşuz gibi.

Sayın Bekir Bozdağ, biz kazanırsak, FETÖ kazanacakmış. 8 sene Meclis’i yönettim, senin kadar cıvık, FETÖ sözcüsü kimseyi görmedim. Bir FETÖ övgüsü, bir FETÖ övgüsü… başkalarına fırça. Bir başkası, ben Binali Yıldırım’a saygısı olan bir insandım; hadi İstiklal Marşı’nı okuyamadı, yaşlandı olabilir ama 14 Mayıs seçiminin ‘işgalci güçle’ bu biz oluyoruz, istiklal mücadelesi verenlerle olduğunu söylüyor. Gerçekten yazıktır, günahtır, ahmaklıktır, saygısızlıktır. Bir başkası arkadaş erkek-erkeğe evliliğe takınmış, bu ülkede erkek-erkeğe evlilik mi var? hayırdır inşallah. 14 Mayıs akşamı kazandığımızda Türkiye’de darbe olacakmış, hadi oradan be. AK Parti’nin yöneticilerinin yaptığı konuşmalar bu ülkeye yönelik tehdittir. Bu tehdidi bertaraf etmek için her bir kardeşim, başka arkadaşını alarak oy kullanmaya gidecek ve İYİ Parti’yi birinci yapacaksınız.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı hepimizin güvenliğinden, namusunun, şerefinin korunmasından sorumludur. Arkadaş diyor ki; Bizleri Gabar ve Cudi’ye gömecekmiş. Ben orada şehit olarak gömülmeye hazırım, sen hazır mısın muhterem? Ayıp olan şu Sayın Erdoğan, senin sol elinde PKK var. Sen bebek katilinin kardeşine ‘Bizim Mehmet’ diyorsun, sağ elinde ise Hizbullah var, onlar da Gaffar Okkan’ın katilleri. Her iki terör örgütüyle sen el ele, kol kolasın. İnsanları gergin gergin seçime götüremeyeceksin, biz buna engele olacağız.”

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